غضب برلماني تجاه الحكومة وإقرار 9 اتفاقيات.. ماذا حدث بالبرلمان الاثنين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهد مجلس النواب بجلسته العامة، الاثنين، غضبًا تجاه الحكومة فيما اتهم رئيس النواب الدكتور علي عبدالعال بعض الوزراء بتصدير المشكلات للرأي العام، في جلسة أقر فيها استدعاء 3 وزراء (الزراعة والتموين وقطاع الأعمال).

ويرصد "الخليج 365" في هذا التقرير أبرز أحداث البرلمان اليوم:

- استدعاء وزراء لبحث بيع وتسويق محصول قصب السكر

دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وزراء التموين والزراعة وقطاع الأعمال، للحضور للبرلمان خلال الأسبوع المقبل، لبحث تسويق محصول قصب السكر والبنجر، مشددًا على وزير شئون مجلس النواب عمر مروان بضروة وجود تصور لعملية تسويق المحاصيل.

- "الحكومة في مأمن والمجلس في مرمى النيران"

وجه رئيس النواب، رسائل شديدة اللهجة للحكومة والوزراء، قائلًا: "الحكومة في مأمن والمجلس في مرمى النيران، وهذه النظرة يجب أن تنتهى".

وأضاف: "هناك العديد من المشكلات التي تُصدرها الحكومة للبرلمان والمجتمع، هي مش كيمياء لكن يبدو لي أن المخ متوقف عن التفكير".

- لن تسمح بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدودها مع ليبيا

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قال رئيس مجلس النواب إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحها، ولن تقبل بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدودها الغربية مع ليبيا.

- "اقتراحات النواب" توافق على تحويل شوارع العاصمة الجديدة لأرشيف تاريخي

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العدلي، على مقترح النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، الموجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن تسمية الشوارع والميادين في المدن الجديدة بأسماء رموز مصر التاريخية.

- "زراعة النواب" تحل أزمة تحرير عقود المنتفعين في الدقهلية

ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، تقرير زيارتها الأخيرة لمحافظة الدقهلية، للوقوف على المشكلات التي يعاني منها قطاع الزراعة والري بالمحافظة.

- رئيس النواب غاضبًا: "فاضل لي 24 جلسة وأفعلوا ماشئتم بالبرلمان المقبل"

أبدى رئيس مجلس النواب، غضبه مما طرحه النائب عبدالحميد كمال، بشأن أن من يضع جدول أعمال المجلس، هو اللجنة العامة التي تضم كل رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، وليس مكتب المجلس الذي يضم كل من رئيس المجلس ووكليه قائلًا: "مش صح.. وهذا تفسير مشوه للائحة".

- النواب يقر 9 مشروعات بقوانين للسماح بالتنقيب عن البترول

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على 9 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في مناطق عدة بالجمهورية.