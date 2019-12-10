اليوم.. ندوة مركز الهالة الثقافي "ثلاثون عامًا في صحبة نجيب محفوظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - تنظم دار صفصافة للنشر حفل توقيع ومناقشة الطبعة الثانية من كتاب "ثلاثون عامًا في صحبة نجيب محفوظ"، اليوم الثلاثاء، للدكتور محمود الشنواني بمركز الهالة الثقافي بالمعادي، احتفالًا بذكرى ميلاد أديب نوبل نجيب محفوظ.
الكتاب يتناول العلاقة بين المؤلف وبين صاحب نوبل، والتي بدأت بقراءة أعماله ثم حضور ندواته ومن بعدها قربه الشخصي منه لفترة امتدت لثلاثين عامًا.
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