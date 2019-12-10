ساقية الصاوي تستقبل حفل كورال "الفن الأصيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - يفتتح قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا للفنان الدكتور مصطفى الفقي بعنوان "هديل الحمام" في السابعة مساءً، اليوم الثلاثاء، في قاعة الباب سليم بساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا.

وتستضيف قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك مساء اليوم، حفل شعر غنائي للفنان عبدالحميد نشأت والفنانة شرين عبدون، بينما تستضيف قاعة الحكمة، حفل لفريق كورال الفن الأصيل حفلًا موسيقيًا عربية في ساقية الصاوي.