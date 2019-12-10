اليوم.. طلاب الكونسرفاتوار يحيون حفلاً في دار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - يقدم طلبة المعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار، مساء اليوم الثلاثاء، حفلًا موسيقيًا للأداء المنفرد على البيانو والآلات الوترية وآلات النفخ والإيقاع والغناء، في المسرح الصغير بدار الأوبر.
يأتي ذلك برعاية الدكتورة حنان أبوالمجد عميدة المعهد، ويتضمن الحفل أعمالًا لكبار المؤلفين من العصور المختلفة مثل (من الباروك باخ وكوريللي وبيرجوليزي، ومن العصر الكلاسيكي موتسارت وبيتهوفن، ومن الرومانتيك دونيتزيتي وبرامز وسان صانص وتشايكوفسكي إلى ديبوسي).
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