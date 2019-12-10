مصرع متطرف بارز داخل "الشمال" المتمردة في غارة أمريكية بالصومال

شنت القوات الأمريكية، غارة جوية بالصومال.

وأفاد مسؤولون بمخابرات الصومال، إن أمريكا شنت غارة جوية أسفرت عن مصرع متطرف بارز في جماعة الشباب المتمردة.

ونقلت "سكاي نيوز" عن المسؤولون:

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إن الغارة الجوية التي شنتها طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت سيارة خارج ساكو، وهي بلدة في منطقة جوبا الوسطى في الصومال، مما أسفر عن مقتل المتمرد وإصابة آخر.

تم تنفيذ الضربة بالتنسيق مع المخابرات الصومالية التي ساعدت في تعقب المتمرد المقتول قبل الغارة الجوية الأمريكية.

ولم يصدر تعليق فوري من حركة الشباب على الغارة الجوية الأخيرة.