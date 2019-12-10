%59 حصة أميركا في سوق الأسلحة العالمي

ارتفعت مبيعات الأسلحة في أنحاء العالم بنسبة 5% تقريبا في عام 2018 في سوق تهيمن عليه الولايات المتحدة، وفق تقرير جديد نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وبلغت قيمة مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع الأسلحة 420 مليار دولار، معظمها في السوق الأميركي، وفق التقرير. وبلغت حصة المصنّعين الأميركيين 59% من السوق، أي 246 مليار دولار من المبيعات بزيادة بنسبة 7.2% عن العام الذي سبقه.

زيادة كبيرة

قالت أود فلوران مديرة المعهد لبرنامج نقل الأسلحة والإنفاق العسكري: "هذه زيادة كبيرة خلال سنة واحدة بالنظر إلى المستويات المرتفعة أساسا لمبيعات الأسلحة الأميركية مجتمعة". واستفادت الشركات الأميركية من قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب تحديث قواتها المسلحة لتعزيز موقعها في مواجهة الصين وروسيا.

لا بيانات عن الصين

جاءت روسيا في المرتبة الثانية لمصنعي الأسلحة، مع 8.6% من السوق، متقدمة بقليل على المملكة المتحدة التي بلغهت حصتها 8.4% وفرنسا 5.5%.

ولم تشمل الدراسة الصين، لعدم توفر بيانات كافية، لكن أبحاث المعهد قدرت أن هناك بين ثلاث وسبع شركات صينية بين أول 100 مصنّع أسلحة.

وقالت فلوران، إن شركتين أوروبيتين كبيرتين، هما "إيرباص" و"إم بي دي إيه"، تلبيان أيضا "الطلب بسبب استمرار النزاعات المسلحة والتوترات المتصاعدة في العديد من المناطق". وأنفقت الصين 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع كل عام منذ 2013.

تنافس أميركي روسي

استمرت شركة لوكهيد مارتن الأميركية في تصدر مصنعي الأسلحة منذ 2009، وبلغت مبيعاتها العام الماضي 47.3 مليار دولار. وتمثل مبيعات لوكهيد مارتن وحدها 11% من السوق العالمي.

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قفزت أكبر الشركات الروسية، "ألماز-انتي"، إلى المرتبة التاسعة مع مبيعات بقيمة 9.6 مليارات دولار، أي بارتفاع بنسبة 18% عن العام الذي سبقه.

وذكر التقرير أن "هذه الزيادة لا تتعلق فقط بالطلب الداخلي القوي، لكن أيضا بتواصل نمو مبيعات الأسلحة إلى دول أخرى، خصوصا صادرات منظومة الدفاع الجوي إس-400". وأحد مشتري هذه المنظومة، هي تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، التي أبرمت الصفقة رغم تهديد أميركي بفرض عقوبات.

وكانت شركتان تركيتان في قطاع الأسلحة بين الـ 100 الأوائل في العالم، مع مبيعات بقيمة 2.8 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 22% عن العام الذي سبقه.

أكبر مصنعي الأسلحة في العالم

1. الولايات المتحدة الأميركية: 246 مليار دولار = 59%

2. روسيا: 36.2 مليار دولار = 8.6%

3. المملكة المتحدة: 35.1 مليار دولار = 8.4%

4. فرنسا: 23.2 مليار دولار = 5.5%