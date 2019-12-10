الشمراني استغل ثغرة أميركية لحيازة السلاح

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي «FBI» أن محمد الشمراني الذي أطلق النار على زملائه قبل مقتله في قاعدة بحرية أميركية في بنساكولا بولاية فلوريدا، استغل ثغرة في القانون الأميركي أتاحت له حيازة سلاح من طراز «جلوك 45» عيار 9 ملم، نفذ به جريمته.
ـ الشمراني اشتكى في أبريل من تعرضه للإهانة من مدربه
ـ المتهم تصرف بمفرده والتحقيقات جارية لمعرفة دوافعه الحقيقية
- المهاجم استخدم مسدسا اشتراه مستغلا ثغرة في القانون الأميركي
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