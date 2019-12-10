لبنان يغرق في مياه الأمطار والصرف الصحي

بيروت (وكالات) أغرقت الأمطار الغزيرة والسيول، أمس، منطقتي «السان سيمون والسلطان إبراهيم»، بمدخل بيروت الجنوبي، حيث تحولت الطرق إلى بحيرات من المياه، ودخلت السيول إلى المنازل والمحال التجارية، وأغرقت السيارات بالكامل.

وفي منطقة «السان سيمون»، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن مياه الأمطار اختلطت بمياه الصرف الصحي، التي فاضت عبر المجاري التي لم تعد تستوعب الكم الهائل من كمية المياه. وقالت الوكالة: إن سكان المنطقة عمدوا بمبادرات شخصية منهم، على فتح بعض المجاري لتصريف المياه، وسط مناشدات لبلدية الغبيري للتدخل، وعمد بعضهم على استعمال ألواح التزلج المائي للتنقل في المنطقة، بعدما تعذر عليهم التنقل مشياً، خوفاً من أن تغمرهم المياه.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت تسجيلات مصورة، توضح غرق منطقة «السلطان إبراهيم» بمدخل بيروت الجنوبي أيضاً، مستخدمين وسم «لبنان يغرق»، على غرار «لبنان ينتفض»، الذي يصاحب التغريدات عن الاحتجاجات.

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