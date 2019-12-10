قوات روسية تدخل الرقة بعد الانسحاب الأميركي

عواصم (وكالات)

دخلت قوات روسية مدينة الرقة، المعقل الرئيسي السابق لتنظيم «داعش» في سوريا، في أحد أكثر الأمثلة وضوحاً حتى الآن على ملء موسكو للفراغ الذي خلفه انسحاب القوات الأميركية من شمال سوريا، بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت لقطات بثتها قناة «زفيزدا» التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية جنوداً روس يصافحون أطفالاً سوريين، ويفرغون حمولة مساعدات إنسانية.

وانتزعت قوات أميركية وحلفاؤها بقيادة الأكراد، السيطرة على الرقة قبل عامين في أكبر انتصار حققته حملة واشنطن على «داعش» في سوريا.

ولكن بعد أن قرر ترامب فجأة سحب القوات الأميركية في أكتوبر الماضي، تقدمت موسكو بسرعة للمنطقة التي كانت القوات الأميركية تعمل فيها.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن فلاديمير فارنافسكي، الضابط في وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية في الرقة توزع مساعدات إنسانية، وقدم أطباء عسكريون الرعاية الصحية للسكان.

وأضاف «العمل في المدينة للتخلص من الأنقاض وتطهير المنطقة من القنابل، والألغام لم يكتمل بعد، هناك نقص في المياه النظيفة، والدواء، والغذاء».

وأقامت روسيا في الشهر الماضي قاعدة لطائرات هليكوبتر في مطار بإحدى مدن شمال شرق سوريا، ونقلت قوات لقاعدة جوية في المنطقة، أخلتها القوات الأميركية. وتنفذ روسيا وتركيا دوريات مشتركة على الحدود الشمالية لسوريا في إطار اتفاق أبرمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إن أنقرة بدأت العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمال سوريا.

وأضاف الرئيس التركي في كلمة له أمام وزراء الشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي، أنه سيتم تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري. ولفت إلى أن أي طرف لن يستطيع بمفرده تحمل أعباء السوريين الموجودين على الأراضي التركية والمقيمين بالقرب من الحدود التركية والبالغ إجمالي عددهم 9 ملايين، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم للاجئين السوريين سوى 3 مليارات يورو، بينما تجاوز ما أنفقناه عليهم 40 مليار دولار. بدوره، أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أمس، أن قوات بلاده سيطرت على أكثر من 4 آلاف كيلومتر خلال العملية العسكرية التي نفذتها في شمال سوريا. ونقلت وكالة «أناضول» التركية للأنباء عن أوقطاي قوله في كلمة أمام اجتماع للجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان التركي أن «بلاده تهدف من خلال العملية العسكرية إلى الحفاظ على السلامة الإقليمية لسوريا ووحدة أراضيها والحد من المخاوف الأمنية لتركيا». وأضاف أن «حرب تركيا ضد الإرهاب ستستمر حتى القضاء على الإرهابيين بشكل كامل في المنطقة».