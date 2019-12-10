مصر تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من «منتدى شباب العالم»

أحمد عاطف (القاهرة)

تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية، لاستضافة منتدى الشباب العالمي، في 14 ديسمبر الحالي. وتشهد فعاليات المنتدى، طرح مجموعة جديدة ومتنوعة من القضايا والتحديات على طاولة النقاش، من بينها السلام والأمن العالميين، والتحديات التي يواجهانها في الوقت الراهن، وآثار التغير المناخي على البشرية، والحلول المطروحة لمواجهتها، وأفكار الشباب لحماية البيئة، وتميز المؤسسات الحكومية، والتحول الرقمي.

ويحظى المنتدى، باهتمام سياسي وإعلامي واسع في مصر، في ظل مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسبق أن وصف الرئيس المصري المنتدى بأنه فرصة «لمد جسور الحوار والتواصل بين الشباب من أنحاء العالم كافة»، ويسعى المنتدى، الذي يشهد مشاركة أكثر من 5000 شاب من 160 دولة، لإتاحة الفرصة للشباب، للتعبير عن آرائهم في قضايا سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية وبيئية، منها الإرهاب، والتغير المناخي، والسلام.

وقالت مصادر من المنظمين، لـ«الاتحاد»: إن جميع الاستعدادات اللازمة لبدء فعاليات المنتدى انتهت، حيث شهدت فنادق المدينة ومطارها الدولي، حالة من النشاط والحركة، تزامناً مع التجهيز للوصول واستقبال المشاركين، وأصبح المنتدى حدثاً سنوياً، منذ انطلاقه قبل عامين، ويستهدف مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشباب في مصر والعالم. ويُعد الذكاء الاصطناعي، من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة المنتدى هذا العام، نظراً لأهميته والفرص التي يتيحها للشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التخوفات المصاحبة لاستخدامه وتطبيقاته المتعدّدة، وتمت دعوة الروبوت صوفيا (روبوت له ملامح بشرية إلى حدٍ كبير)، لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى، وقامت صوفيا بدعوة الحضور لمقابلتها خلال فعاليات المنتدى، من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه، قائلةً: «انتظروا مشاركتي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة، إنني متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعاً».