الأردن: أحكام بسجن مدانين في قضايا أمنية

جمال إبراهيم (عمّان) أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس أحكاما بالسجن في ثلاث قضايا أمنية، تراوحت بين السجن 3 ثلاث سنوات و9 سنوات، فيما أرجات إصدار القرار في قضية متسلل إسرائيلي إلى اليوم(الثلاثاء). وفي التفاصيل، قررت المحكمة حبس ثلاثيني لمدة 8 سنوات بتهمة التهديد بالقيام بأعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب لعام 2006.

وفيما يتعلق بتفاصيل القضية فإن المتهم وعلى إثر الأحداث الدائرة في غزة ونقل السفارة الأميركية إلى القدس وخلال شهر حزيران الماضي تولدت لديه فكرة القيام بعملية عسكرية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان وبدأ المتهم بإعداد خطة للتنفيذ باستخدام سلاح ناري سوف يقوم بشرائه لاحقا لتلك الغاية وإطلاق عيارات نارية على السفارة الإسرائيلية في عمان والعاملين فيها وذلك لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين فيها.

وفي قضية ثانية، حكمت المحكمة بالسجن مدة 9 سنوات على متهم بالقيام بأعمال ارهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات إرهابية. وفي قضية ثالثة، أصدرت المحكمة حكماً على متهم حاول التسلل الى الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال منطقة البحر الميت (غرب عمّان) لتنفيذ أعمال عسكرية على غرار عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال الشاقة المؤقتة.

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