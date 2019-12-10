حملة أمنية في عدن لضبط الدراجات النارية غير المرقمة

بسام عبدالسلام (عدن) واصلت الأجهزة الأمنية في مدينة عدن حملتها لضبط الدراجات النارية غير المرقمة عقب استغلال هذه الوسيلة من قبل العناصر الإرهابية في تنفيذ عمليات اغتيالات شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية وطالت قيادات أمنية وجنوداً ومواطنين. ونشرت قوات من الشرطة المحلية والدعم والإسناد وقوات الطوارئ والحزام الأمني وحدات أمنية كثيفة في مداخل مديريات عدن وبعض الشوارع الرئيسة من أجل تعقب الدراجات النارية والسيارات المخالفة التي لم تلتزم بتسجيلها رسميا في إدارة شرطة السير.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم شرطة عدن النقيب عبدالرحمن النقيب بأن الأجهزة الأمنية ضبطت المئات من المركبات والدراجات النارية غير المرقمة في عموم مديريات العاصمة عدن، وذلك تنفيذا لمراحل الخطة الأمنية الهادفة إلى تأمين العاصمة وضواحيها. وأكد النقيب أن إدارة أمن عدن وأجهزتها ستتعامل بكل حزم مع كل العناصر التي تحمل الأسلحة في شوارع المدينة والعناصر التي تقود دراجات نارية وسيارات غير مرقمة ومرخصة، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة من أجل إنجاح الحملة الأمنية باعتبارها أحد أهم ركائز تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.

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