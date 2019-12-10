الكويت تؤكد استمرار مساعيها لتجفيف منابع الإرهاب

الكويت (كونا)

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أمس أن الكويت باشرت على الصعيد الوطني والدولي سلسلة من الجهود المهمة تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.جاء ذلك في كلمة للجارالله ألقاها نيابة عنه مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح في افتتاح ورشة عمل (مفهوم التطرف وانعكاسه على المجتمع) تحت رعاية نائب وزير الخارجية وبالتعاون مع المملكة المتحدة.

وشدد على حرص الكويت على مواصلة العمل وفرض كل التدابير الاحترازية والوقائية لتحقيق الهدف المنشود في الوصول إلى بحث مفهوم التطرف الذي لا صلة له بدين أو بيئة أو عرق ومكافحته.وأضاف أن مفهوم التطرف مرتبط بمتغيرات وسلوكيات سلبية تسعى جماعات العنف الى نشرها لتحقيق أهداف سياسية ويتطلب لمواجهة تلك الظاهرة نشر ثقافة التسامح والاعتدال واحترام حقوق الإنسان والحوارات الإيجابية وقبول الآخر حتى تنعكس على المجتمعات وحماية الأطفال والشباب من هذه المتغيرات السلبية السريعة.

وبين أن الكويت باشرت على الصعيد الوطني والدولي سلسلة من الجهود المهمة تجاه مكافحة «الإرهاب والتطرف العنيف» والعمل على تجفيف منابعه حيث أصدرت ولا تزال تعمل على إصدار عدة تشريعات وقوانين وقرارات ولوائح تتعلق بمكافحة «التطرف العنيف والإرهاب» وتجفيف منابعه.

وقال إن هذا المشروع يمثل تأكيداً راسخاً على استمرار الكويت في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حث المجتمع الدولي والعمل على تبني نهج شامل لمعالجة «التطرف العنيف».

وأضاف ان النهج الشامل لا يقتصر فقط على تدابير مكافحة «الإرهاب» الضرورية القائمة على أسس أمنية بل العمل على اتخاذ التدابير الوقائية المنتظمة التي تعالج بشكل مباشر دوافع «التطرف العنيف».وذكر ان الورشة التي تقيمها الكويت ممثلة بوزارة الخارجية بالتعاون مع خبراء من المملكة المتحدة من شأنها المساهمة في استمرار الكويت في تعزيز جهودها في مجال مكافحة «الإرهاب والتطرف» مؤاتية للمتغيرات الدولية التي يشهدها المجتمع الدولي.

وأوضح أنه تم اختيار هذا العنوان للورشة في ظل الظروف الدقيقة دولياً التي فرضت نفسها كي تكون خطوة على طريق فهم ومعالجة هذه الظاهرة للحفاظ على ركائز السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أهمية وضع خطط دولية وإقليمية ووطنية تتسم بالشمولية والتكامل لمكافحة «التطرف العنيف» على أن يحقق هذا التكامل إيجاد توازن تفاعلي بين المنظور الوقائي (مقاومة التطرف) والمنظور العلاجي (التصدي للإرهاب).