محمد بن سلمان: تعاون سعودي مطلق مع أميركا في تحقيقات هجوم فلوريدا

الرياض (وكالات)

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اتصالاً هاتفياً، فجر أمس، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته ودعمه لأسر ضحايا حادث ولاية فلوريدا.

ووصف ولي العهد السعودي الحادث بـ«المأساوي»، معرباً عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما نقل للرئيس ترامب مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة. وجدد الأمير محمد بن سلمان - خلال الاتصال - التأكيد على حرص المملكة العربية السعودية على التعاون المطلق من قبل الجهات المعنية مع السلطات الأميركية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.

وكان مسؤولون سعوديون قدموا، الجمعة، تعازيهم للشعب الأميركي ولعائلات المتضررين جراء إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 4 بينهم المهاجم، وإصابة 8، واصفين الحادث بأنه «مأساوي».

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الجمعة الماضي، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأميركي، عبّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا، نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأميركيين.

وقدم العاهل السعودي تعازيه وخالص مواساته لترامب وأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أن «مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي، الذي يكن للشعب الأميركي الاحترام والتقدير». وأكد الملك سلمان للرئيس الأميركي وقوف المملكة بجانب الولايات المتحدة، وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية بالتعاون مع الأجهزة الأميركية المعنية، للوصول إلى جميع المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث.