الكويت: خطوات المصالحة الخليجية إيجابية وقريباً سيكون الخلاف جزء من الماضي

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، مساء الإثنين، إن بلاده متفائلة بحل الأزمة الخليجية وأن "هذا الخلاف سيكون جزءا من الماضي في القريب".



وأوضح الجار الله، في تصريح للصحفيين على هامش فعالية بالسفارة القطرية لدى الكويت، إن "خطوات المصالحة وقنوات إنهاء الخلاف (الخليجي) تسير باتجاه إيجابي ووفق خطوات ثابته ومتقدمة"، حسب وكالة الأنباء الكويتية.



وتابع: "لسنا قلقون على الإطلاق من الأجواء التي ترافق الجهود الهادفة لإنهاء الخلاف، ومتفائلون بأن هذا الخلاف سيكون جزءا من الماضي في القريب".



وتأتي التصريحات عشية القمة الخليجية التي ستستضيفها الرياض، الثلاثاء، والتي تكتسب أهمية كبيرة في ظل الآمال الكبيرة المُعلقة عليها لوضع حد للأزمة التي عصفت بمجلس دول التعاون الخليجي، فيما تقود الكويت وساطة لإنهاء الأزمة.



وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجه قريبة بالأزمة الخليجية، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.



وفي شأن آخر، أشار الجار الله إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض في وقت سابق الإثنين، بحث ترشيح وزير المالية الكويتي السابق نايف الحجرف لمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خلفا لعبد اللطيف الزياني الأمين العام الحالي.



وأضاف: "كان هناك إجماع على هذا الترشيح وسيرفع المجلس الوزاري التوصية لاعتمادها خلال القمة الثلاثاء".