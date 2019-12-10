كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تشتبه في إيران بقصف قواعد أمريكية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتقد الحكومة الأمريكية، أن إيران تقف وراء سلسلة من الهجمات الصاروخية المتزايدة التعقيد على منشآت عسكرية أمريكية عراقية مشتركة في العراق، حسبما قال العديد من المسؤولين الأميركيين لشبكة "سي ان ان".

كما وقعت الهجمات مع تزايد قلق الولايات المتحدة، من أن إيران قد تخطط لاستفزازات جديدة ضد القوات الأمريكية والمصالح في المنطقة.

ويعتقد الجيش الأمريكي بقوة، أن الجماعات المدعومة من إيران داخل العراق هي المسؤولة، وفقًا لمسؤول أمريكي لديه معرفة مباشرة بالأحداث الأخيرة.

وكانت هناك تسع هجمات صاروخية على أو بالقرب من المنشآت العراقية التي تستضيف القوات الأمريكية في الأسابيع الخمسة الماضية، وآخرها اليوم الاثنين.

وقال شون روبرتسون المتحدث بإسم البنتاجون في بيان، نحن نأخذ هذه الحوادث على محمل الجد مثلما يفعل شركاءنا في قوات الأمن العراقية، الذين يحققون في هذه الأحداث، لقد أوضحنا أن الهجمات على الولايات المتحدة وأفراد ومرافق التحالف، لن يتم التسامح معها ونحن نحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا.

كما تعمل القوات الأمريكية في العراق بدعوة من حكومة العراق لدعم القوات العراقية ضد داعش.

وقال وزير الدفاع مارك إسبير يوم السبت الماضي، إنه هناك تقارير في الأماكن العامة عن إطلاق صواريخ على القوات الأمريكية في قواعد في العراق.

وفي أحدث هجوم وقع اليوم الاثنين، أصابت أربعة صواريخ موقع تدريب عسكري بالقرب من مطار بغداد الدولي حيث تقوم القوات الأمريكية بتدريب أعضاء في دائرة مكافحة الإرهاب العراقية.

Advertisements

وفي حين لم يصب أو يُقتل أي من الأفراد الأمريكيين، أصيب ستة من أفراد قوات الأمن العراقية، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للجيش العراقي.

وعقب الهجوم، فتشت قوات الأمن العراقية المنطقة وصادرت شاحنة صغيرة بالقرب من القاعدة تحمل منصة إطلاق الصواريخ، وفقًا للبيان نفسه.

كما وقع هجوم آخر يوم الخميس الماضي، حيث سقطت صواريخ بالقرب من قاعدة بلد الجوية.

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الادنى بوزارة الخارجية الامريكية للصحفيي،ن يوم الجمعة الماضية، إن الميليشيات المدعومة من ايران تقصف الان القواعد العراقية بقوات أمريكية وقوات التحالف ضدهم مثل بلد والاسد وما الى ذلك.

وقال في وقت لاحق: "نحن في انتظار أدلة كاملة، وإذا كان الماضي مقدمة، أقول إن هناك فرصة جيدة لأن إيران هي التي تقف وراءها".

ولقد أصبحت أنواع الصواريخ التي تشارك في بعض الهجمات أكثر تطورًا، وفقًا لأحد المسؤولين.

وجاءت الهجمات المتطورة بشكل متزايد وسط اتهامات أمريكية، بأن إيران تنقل صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق.

وأخبر العديد من مسؤولي الدفاع شبكة سي إن إن، أن الولايات المتحدة تفكر في نشر ما بين 4000 و7000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، في مواجهة التهديد المتزايد من إيران.

ولكن تراجع "إسبير" عن فكرة إرسال قوات إضافية، قائل يوم السبت الماضي، "أنا لا أنظر إلى أي عمليات نشر كبرى قادمة في المنطقة. ومع ذلك، فإننا نراقب ما يحدث يوميًا، في الشرق الأوسط، في شبه الجزيرة الكورية، في المسرح الأوروبي - في جميع أنحاء العالم، نجري تعديلات على قواتنا صعودًا أو هبوطًا بناءً على احتياجات القائد، وهذا يحدث مرة أخرى بشكل روتيني. "

