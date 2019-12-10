كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تطالب مجلس الأمن مناقشة الاستفزاز "التصعيدي" المحتمل من قبل كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع مناقشة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الأخيرة وإمكانية حدوث "تصعيد" استفزازي.

ولم يتضح على الفور متى سيعقد هذا الاجتماع، أو ما إذا كان سيكون علنيًا.

وقال دبلوماسيون، إن ما لا يقل عن "ثماني دول أعضاء" في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، كانت تضغط لعقد اجتماع حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لكن القرار النهائي يقع على عاتق واشنطن.

وقال المسؤول الأمريكي، إن وزارة الخارجية تصدر تعليمات إلى البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، لاقتراح مناقشة مجلس الأمن للأمم المتحدة حول كوريا الشمالية هذا الأسبوع تتضمن تحديثًا شاملًا للتطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة وإمكانية تصعيد كوريا الديمقراطية استفزاز.

كما يعتبر الاسم الرسمي لكوريا الشمالية هو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

كما جاء اجتماع وسط توترات متزايدة بين واشنطن وبيونجيانج، بعد أن منح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى نهاية العام، لإظهار المزيد من المرونة في المحادثات التي تأمل واشنطن أن تقود كوريا الشمالية إلى التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

وأثار الموعد النهائي لكيم مخاوف بين بعض الدبلوماسيين من أن كوريا الشمالية قد تستأنف العام المقبل التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى التي تم تعليقها منذ عام 2017.

وأرجع ترامب التعليق باعتباره إنجازًا رئيسيًا لمشاركة كوريا الشمالية.

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وقال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج، يوم السبت الماضي، إن نزع السلاح النووي كان خارج طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، وإن المحادثات المطولة مع واشنطن ليست ضرورية.

كما دفعت تصريحاته وبيان كوريا الشمالية، بأنها أجرت "اختبارًا ناجحًا ذا أهمية كبيرة" في موقع إطلاق القمر الصناعي سوهي، ترامب إلى التحذير، يوم الأحد الماضي، من أن كيم يخاطر بخسارة "كل شيء" إذا استأنف العداء وأنه يجب على بلاده نزع السلاح النووي.

واجتمع مجلس الأمن الدولي خلف أبواب مغلقة عدة مرات خلال الشهرين الماضيين، بناء على طلب الأعضاء الأوروبيين، بشأن إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية.

وبعد اجتماع الأسبوع الماضي، أدانت الدول الأوروبية "الإجراءات الاستفزازية" لبيونغ يانغ.

وقالت بريطانيا وفرنسا وبولندا وبلجيكا وألمانيا في بيان "إن كوريا الديمقراطية أجرت 13 مجموعة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية منذ مايو واستمرت في تشغيل برنامجها النووي"، وحثت بيونج يانج على الدخول في محادثات جادة مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي.

كما تعتبر الولايات المتحدة هي رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر.

وفي حديثه للصحفيين يوم الجمعة، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت عن مناقشة المجلس حول كوريا الشمالية خلال الغداء مع ترامب: "ما نتفق عليه جميعًا هو أننا نشعر بقلق بالغ إزاء أي إطلاقات صاروخية باليستية جديدة."

