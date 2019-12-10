شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولي يبحث برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية والان نبدء بالتفاصيل

قال دبلوماسيون اليوم الاثنين إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبحث في جلسة علنية يوم الأربعاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. ويُعقد الاجتماع بناء على طلب من الولايات المتحدة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق إن واشنطن تريد أن يناقش المجلس الذي يبلغ عدد أعضائه 15 دولة تجارب كوريا الشمالية الصاروخية واحتمال وقوع استفزاز "تصعيدي" من جانب بيونج يانج.

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