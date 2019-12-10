شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يغلق حساب نظام الأسد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أغلق موقع تويتر حساب النظام السوري بعد نشر مقابلة لبشار الأسد مع محطة «راي نيوز 24» الإيطالية، حسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.
وقال النظام السوري، في حسابها على فيسبوك «قبل قليل وأثناء بث مقابلة الرئيس الأسد مع راي نيوز 24 الإيطالية التي تم منع عرضها على المحطة، قام موقع تويتر بإغلاق حساب رئاسة الجمهورية».
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فقد أجريت المقابلة الشهر الماضي وكان من المقرر بثها يوم الثاني من ديسمبر الجاري، لكن التلفزيون الإيطالي امتنع «عن بثها لأسباب غير مفهومة».
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