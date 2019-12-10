السلطات الأميركية تعتقل 6 سعوديين بعد هجوم فلوريدا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك



كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن أن السلطات الأمريكية اعتقلت 6 سعوديين قرب موقع إطلاق النار بقاعدة جوية في ولاية فلوريدا، الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم المهاجم الملازم أول محمد الشمراني.

الصحيفة نقلت عن مسؤول مطلع على التحقيقات، لم تكشف هويته، أن هناك 3 من بين المعتقلين، كانوا يصورون الهجوم، ولم تكشف الصحيفة عن تفاصيل بشأن المعتقلين الستة.

ووفق المصدر للصحيفة، فإنه من غير المعروف ما إذا كان المتدربون الـ 6 في القاعدة الجوية التي شهدت الهجوم، وما إذا كانت عملية التصوير مرتبطة بالهجوم.

وأعلن مسؤولون أن منفذ الهجوم ضابط طيران في سلاح الجو السعودي، وهو الملازم الثاني محمد سعيد الشمراني، وكان متدربا بتلك القاعدة.

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موقع “سايت” الأمريكي، الذي يرصد التنظيمات المتطرفة، قال إن الشمراني وصف الولايات المتحدة على تويتر بأنها “دولة شر” قبل تنفيذ هجوم، وكتب “أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر”.

هذا، وتضم القاعدة التي وقع بها الهجوم 16 ألف عسكري، وأكثر من 7 آلاف و400 مدني، وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف بأنها “مهد طيران سلاح البحرية”، كما أنها تستقبل طلابا من كافة أنحاء العالم.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية (FBI)، أول صورة لمنفذ عملية إطلاق النار في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، محمد الشمراني.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الشمراني برتبة ملازم ثاني في سلاح الجو السعودي ويبلغ من العمر 21 عاما وكان طالبا طيارا في القاعدة، وطلب مكتب التحقيقات من أي شخص لديه معلومات عن أنشطة الشمراني بالاتصال، مؤكدا أنه لا توجد تهديدات حقيقية على المجتمع في محيط القاعدة الجوية الأمريكية.