مصادر LBC: فرنسا ستوجه رسالة دعم للبنان ضمن شروط معينة خلال انعقاد مجموعة الدعم

أكدت مصادر قناة "LBC" أن "​فرنسا​ ستوجه رسالة دعم ل​لبنان​ ضمن شروط معينة خلال انعقاد ​مجموعة الدعم الدولية للبنان​".

وأوضح المصادر أن "المطلوب التزام لبنان بالإصاحات وتشكيل ​حكومة​ تتحلى بمصداقية، وتمثل ​الشعب اللبناني​".

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