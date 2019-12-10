لفتت معلومات قناة الـ"OTV" إلى أن "اجتماع مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان في فرنسا ستشارك فيه كل من روسيا واميركا وفرنسا وبريطانيا والصين سينضم إليهم السعودية والكويت يحضره لبنان بوفد يضم الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، مدير عام وزارة المال آلان بيفاني، المستشارة الإقتصادية لرئيس الحكومة سعد الحريري، هازار كركلا، مدير التنمية في المصرف المركزي رجا أبو عسلي وسفير لبنان في فرنسا رامي عدوان".
وأوضحت ان "الاجتماع سيبدأ بخلوة بين الدول والاعضاء قبل اجتماع موسع يحضره الوفد اللبناني ويترأسه وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان وسط تاكيد أن مخطط سيدر ما زال قائما"، مشيرةً إلى أن "ما سيسمعه الوفد اللبناني ينطلق من سؤال عن أسباب المماطلة و عدم السير بالاصلاحات التي كان التزم بها رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قبل 18 شهرا من فرنسا بالذات".
ولفتت إلى "تاكيد المجموعة الدولية وعي المجتمع الدولي لأهمية لبنان وضرورة المحافظة على استقراراه ومؤسساته الدستورية وحماية مجتمعه وبالتالي إبداء الاستعداد الكامل لمساعدة لبنان على المديين المتوسط والطويل"، مشيرةً إلى أن "المجموعة الدولية ستشهد على الاصرار على الزامية الاصلاحات وسرعة انشاء سلطة تنفيذية تسمع صوت الناس وقادرة على ان تتعهد وتنفذ الاصلاحات".
كانت هذه تفاصيل خبر OTV: مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان ستسأل عن سبب المماطلة بتنفيذ اصلاحات "سيدر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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