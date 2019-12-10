أكدت ​قوى الأمن الداخلي​، ان "البعض يعتقد ان عناصر ​قوى الامن الداخلي​ يجب عليها ان تبقى في وسط تجمعات ​المياه​ اثناء تساقط ​الامطار​"، مشيرةً الى ان "هذا العمل ليس من صلاحياتها، لكنّها تقوم بمساعدة ورش الاشغال في فتح مجاري تصريف المياه وتعمل على تحويل السير وفقاً للإمكانيات عن بعض الطرقات المقطوعة تسهيلاً لأمور المواطنين".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: فتح مجاري تصريف المياه ليس من صلاحياتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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