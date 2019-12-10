حمدان: التنصل من تصريف الاعمال بلغ حدودا عظمى باتت تهدد وجودية الحرامية

أكد أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين -المرابطون" ​العميد مصطفى حمدان​ في تصريح له على احد مواقع التواصل الاجتماعي انه "بلغ ​الفساد​ وسرقة ​المال​ العام والهيمنة على مفاصل الوطن المالية والعقارية والمصرفية والفوضى الدستورية وتقاعس الجسم القضائي في تحمل مسؤولياته والتنصل من تصريف الاعمال وتصريف المجارير حدوداً عظمى باتت تهدد وجودية الحرامية في وطننا ​لبنان​".

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