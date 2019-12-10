المدعي العام الإسرائيلي يحذر نتانياهو من ضم غور الأردن

حذر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت رئيس الوزراء المنتهية ولايته ​بنيامين نتانياهو​، من ضم أي من مناطق ​الضفة الغربية​ بما في ذلك مخططه للإعلان عن ضم غور ​الأردن​ للسيادة الإسرائيلية.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" أن مندلبليت الذي يشغل منصب المدعي العام أيضا، أبلغ نتانياهو بأن هذه الخطوة "قد تؤدي إلى فتح تحقيق جنائي دولي يطال قيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية مسؤولة عن الضفة الغربية".

ونقل الموقع عن مسؤولين من مكتب ماندلبليت، لم تُذكر أسماؤهم، قولهم إن "المدعية للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة تراقب ما يجري وستأخذ بعين الاعتبار آثار هذه الخطوة".

وأعلن نتانياهو أكثر من مرة خلال الآونة الأخيرة اعتزامه ضم "غور الأردن"، إذ قال الأحد، إنه حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية عليه.