بوتين يرحب بنتائج لقائه الأول مع زيلينسكي

أعرب الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ عن "ارتياحه لنتائج أول لقاء له مع الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ في ​فرنسا​".

وأوضح بوتين في ختام لقاء ثنائي مع زيلينسكي في إطار قمة "​رباعية النورماندي​" في ​باريس​ اليوم لتسوية أزمة جنوب شرقي ​أوكرانيا​ بتصريح للصحفيين بقصر الإليزيه أن "لقاءه مع زيلينسكي كان جيدا".

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