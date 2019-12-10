القوات الأميركية تحضر لأكبر مناورات عسكرية في أوروبا العام المقبل

أكد قائد ​القوات​ البرية الأميركية كريستوفر كافولي أن "جيش بلاده بصدد إجراء أكبر انتشار في ​أوروبا​ منذ 25 عاما، بإرساله العام المقبل 20 ألف عسكري للمشاركة في ​مناورات​ عسكرية هناك".

وأوضح كافولي أن "المناورات ستجريبين شهري أيار وحزيران في 10 بلدان أوروبية".

ولفت الى أنه "سيصل جنود البحرية والطيارون والمشاة الأميركيون إلى أوروبا جوا وبحرا، عبر مرافئ وقواعد عسكرية عديدة في القارة، خصوصا ميناء لاروشيل الفرنسي".

وبالإضافة إلى التدريبات البحرية والجوية، من المتوقع إجراء تدريبات جانبية مثل عبور نهر في ​بولندا​، وعملية إنزال في ​ليتوانيا​ وتدريب تنسيقي على مستوى القيادات في ​ألمانيا​.

وستنضم القوة الأميركية إلى 9 آلاف عسكري أميركي منتشرين في أوروبا أصلا، للمشاركة في تمارين "ديفندر يوروب 20" العسكرية، التي سيبلغ العدد الإجمالي للمشاركين فيها 37 ألف عسكري أطلسي.

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