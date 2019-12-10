خليل: لا يوجد أي ملف لوزارة الشؤون الإجتماعية في وزارة المالية حتى اليوم

اكد وزير المال في ​حكومة​ تصريف الاعمال علي خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه لا يوجد أي ملف ل​وزارة الشؤون الإجتماعية​ في ​وزارة المالية​ حتى اليوم. أمّا لجهة ​التمديد​، فسوف أمدد المهل اللازمة لانجاز المعاملات.

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