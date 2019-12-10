شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان": لا صحة لزيادة أسعار تذاكر السكة الحديد فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مرفق السكة الحديد مرفق حيوى، ويخضع لعملية تطوير شاملة فى كافة جنباته، منوها إلى أن الشائعات تحيط به تماما من كل جانب وآخرها شائعة زيادة أسعار التذاكر والتى نفتها وزارة النقل جملة وتفصيلا.

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ونفى رئيس لجنة النقل بالبرلمان، شائعات زيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير2020، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هى تمامًا دون إقرار أى زيادات عليها، وذلك تيسيرًا على المواطنين، وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، لكنه يتم الاعتماد على بدائل جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد هيئة السكة الحديد لاستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر.

وأشار عبد الواحد، إلى التوجيهات الحاسمة الصادرة من وزير النقل بالتصدى الجاد لظاهرة الركوب بدون تذكرة، قائلا: " هناك خطة تنفذ الآن لرفع عدد مستقلى قطارات السكة الحديد يوميا لنحو4 ملايين راكب ".