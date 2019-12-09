السعودية تلغي منع دخول الرجال والنساء إلى المطاعم من باب واحد

في خطوة مثيرة؛ قررت السعودية إلغاء المداخل المنفصلة حسب الجنس بالمطاعم، بمعنى أن السلطات السعودية لم تعد تشدد على من المطاعم أن يكون لها أبواب منفصلة للنساء والرجال.

ونشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه، “ألغى تسهيل الاشتراطات البلدية، لأنشطة المطاعم والمطابخ، منها اشتراط مدخل للعزاب ومدخل للعوائل” بالإضافة إلى “السماح بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات”.

ويشار إلى أن السعودية كانت في السابق تطلب من جميع المطاعم أن يكون لها مدخل خاص للعائلات والنساء، وآخر للرجال بمفردهم، حيث يُمنع الرجال والنساء غير المرتبطين منذ عقود من الاختلاط في الأماكن العامة في البلاد، وفقا لقواعد صارمة كانت تشرف على تطبيقها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.