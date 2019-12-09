بوشارب: 288 ألف أسرة استفادت من “مدن بدون صفيح” وستتم مراقبة الأحياء الصفيحة عبر الأقمار الاصطناعية

كشفت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني، اليوم الإثنين، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج مدن بدون صفيح، يقدر ب 288 ألف و419 أسرة.

وأوضحت بوشارب، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن 59 مدينة مصنفة اليوم كمدن بدون صفيح، مشيرة إلى تقدم الأشغال بنسبة تتراوح بين 50 و80 في المائة.

كما شددت على أنه تم القضاء على تجمعات صفيحية ضخمة في المدن الكبرى.

واعترفت المسؤولة الحكومية بعراقيل تقف في وجه تطبيق هذا البرنامج مثل “تقسيم البرارك من طرف بعض المستفيدين، أو المتعلقة بالترحيل”.

وأشارت إلى إجراءات اتخذتها الوزارة للحيلولة دون توسع الأحياء الصفيحية، مثل وضع نظام معلوماتي لضبط المستفيدين من إعادة الاسكان ومراقبة الجيوب، مع مراقبة الأحياء الصفيحة عبر الأقمار الاصطناعية، للحد من توسعها.