كشفت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني، اليوم الإثنين، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج مدن بدون صفيح، يقدر ب 288 ألف و419 أسرة.
وأوضحت بوشارب، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن 59 مدينة مصنفة اليوم كمدن بدون صفيح، مشيرة إلى تقدم الأشغال بنسبة تتراوح بين 50 و80 في المائة.
كما شددت على أنه تم القضاء على تجمعات صفيحية ضخمة في المدن الكبرى.
واعترفت المسؤولة الحكومية بعراقيل تقف في وجه تطبيق هذا البرنامج مثل “تقسيم البرارك من طرف بعض المستفيدين، أو المتعلقة بالترحيل”.
وأشارت إلى إجراءات اتخذتها الوزارة للحيلولة دون توسع الأحياء الصفيحية، مثل وضع نظام معلوماتي لضبط المستفيدين من إعادة الاسكان ومراقبة الجيوب، مع مراقبة الأحياء الصفيحة عبر الأقمار الاصطناعية، للحد من توسعها.
كانت هذه تفاصيل خبر بوشارب: 288 ألف أسرة استفادت من “مدن بدون صفيح” وستتم مراقبة الأحياء الصفيحة عبر الأقمار الاصطناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.