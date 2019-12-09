كأس العالم للأندية.. الترجي يمنع الزيارات الأسرية على لاعبيه

قررت إدارة فريق الترجي الرياضي التونسي، منع أسر اللاعبين من زيارتهم خلال نهائيات كأس العالم للأندية، التي ستنطلق بعد غد الأربعاء، بالملاعب القطرية.

وأكد بلاغ بطل تونس، أن هذا الإجراء يأتي في ظل حرص مسؤولي الفريق على ضمان التركيز والاستعداد اللازم للاعبيه، قبل مواجهتم الأولى السبت القادم، أمام الهلال السعودي.

وجاء في بلاغ فريق “باب سويقة”: “يعلم الترجي الرياضي التونسي أحباءه وكذلك عائلات وأصدقاء البعثة الرسمية للفريق في كأس العالم للأندية بقطر، أن زيارة الوفد بمقر إقامته بالدوحة ممنوعة، وأن التمارين ستكون مغلقة بدون حضور الجمهور”.

وتابع الفريق التونسي: “هذا القرار يندرج في إطار تمكين الفريق من التركيز، والاستعداد اللازم لهذا الموعد، وأكيد أن أحباءنا وأفراد عائلات الفريق يتفهمون، ويدركون أهمية هذا الإجراء”.

يذكر أن كأس العالم للأندية، ستنظم لأول مرة في قطر، خلال الفترة ما بين 11 إلى غاية 21 من دجنبر الجاري.