"إيران مستعدة لتبادل أوسع للسجناء مع الولايات المتحدة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، استعداد بلاده لتبادل السجناء بشكل أوسع مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال ظريف في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "مستعدون لتبادل السجناء بشكل أوسع مع واشنطن، الكرة في ملعب الولايات المتحدة بهذا الخصوص".

وأشار إلى إجراء بلاده صفقة مع الولايات المتحدة بوساطة سويسرية، تم بموجبها مبادلة طالب الدكتوراه، شيوي وانغ، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والصينية، بالعالم الإيراني، مسعود سليماني.

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وأردف: "تم الإفراج عن سليماني، السبت الماضي، بينما أرسل وانغ، إلى سويسرا عبر طائرة خاصة، من أجل أن تتسلمه بلاده".

يشار إلى أن طهران احتجزت وانغ، في آب/ أغسطس 2016، عندما كان يتعلم الفارسية ويبحث في الأرشيف الوطني الإيراني عن مصادر لأطروحة دكتوراه عن تاريخ السلالة القاجارية، التي حكمت إيران بين عامي 1785 و1925. وفي تموز/ يوليو 2017، صدر أمر اعتقال وانغ، وسجنه لمدة 10 أعوام بتهمة "التعاون مع دولة عدوة".

أما سليماني، فهو عالم وباحث إيراني في مجال أمراض الدم، ألقت السلطات الأميركية القبض عليه في 2018، بتهمة انتهاكه العقوبات التجارية على طهران، من خلال محاولة جلب مواد بيولوجية إلى إيران.