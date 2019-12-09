نجاح كامل بامتحان مزاولة المهنة لخريجي الصيدلة بجامعة القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقّق طلبة الداخل الفلسطيني والقدس، المتخرجون من جامعة القدس، نسبة ‏نجاح كاملة في امتحان مزاولة المهنة الإسرائيلي، في موضوع الصيدلة، للعام الثالث على التوالي، بحسب ما أفادت الجامعة في بيان.

وذكرت الجامعة أن أحد الطلبة المتقدمين لامتحان العام الجاري، قد حصل على درجة امتياز، مشيرة إلى أنه "بهذا النجاح يتفوق طلبة الصيدلة (في جامعة القدس) بكثير على مستوى خريجي الجامعات في المنطقة العربية أو الأوروبية، وحتى تلك التي يحققها خريجو الجامعات الإسرائيلية في هذا الامتحان الصعب".

ولفتت الجامعة إلى أن امتحان مزاولة المهنة "يحتاج إلى دراسة عميقة ووفرة في المعلومات التي يجب أن يمتلكها الطالب خلال دراسته، والتي عملت الجامعة على توفيرها وبكفاءة عالية".

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بدوره، هنأ رئيس جامعة القدس، عماد أبو كشك، الطلبة "على هذا النجاح المتميز في امتحان المزاولة، وتجاوزهم لهذه المرحلة الهامة في حياتهم العملية، معبرا عن فخره بالمستوى العالي لطلبة كلية الصيدلة التي تشهد تطورا علميا وطبيا وبحثيا".

وقال أبو كشك إن نتائج خريجي الجامعة في امتحانات المزاولة في التخصصات المختلفة، "هي من أبرز المعايير التي تقيس من خلالها أدائها، والتي باتت تدلل على مستوى أكاديمي متميز لبرامجها الدراسية، سواء في كلية الصيدلة أو غيرها من التخصصات التي تطرحها الجامعة".

وأوضح عميد كلية الصيدلة، د. أحمد عمرو، أن "تميز خريجي الكلية يأتي من جهدهم وجهود جامعة القدس في توفير كوادر تعليمية على درجة عالية من التأهيل، تعززها المختبرات المختلفة المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة وكذلك تطور خططها التعليمية خاصة في مجال مواءمة المخرجات مع سوق العمل".