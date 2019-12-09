شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عدد من مليشيا الحوثي في محاولة تسلل جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019 قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، أثناء محاولة تسللهم جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

Advertisements وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش الوطني اليمني رصدت مساء اليوم محاولة تسلل مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باتجاه مواقع جنوب مديرية التحيتا. واستهدفت قوات الجيش اليمني المجموعة الحوثية وأحبطت محاولتها، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

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