الإمارت توفر فريق "جيرو كوبتر" لنقل الحالات المرضية جواً في سقطرى.. صور

الإثنين 9 ديسمبر 2019

أفاد ناشطون من محافظة سقطرى عن قيام دولة من دول التحالف العربي بنقل الحالات المرضية الى المستشفى عبر الطائرات المتخصصة لذلك نتيجة للسيول .



وقال الناشطون ان دولة الامارات وفرت ولاول مرة في اليمن، فريق "جيرو كوبتر" بالتعاون مع مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في سقطرى، لنقل الحالات المرضية من مطار سقطرى الدولي جوا إلى المستشفى، بسبب انقطاع طريق حيبق الرئيسي الشريان الذي يربط العاصمة حديبوه بالمناطق الغربية والجنوبية ومطار سقطرى الدولي.

وتأتي عملية نقل المرضى ضمن خطة المؤسسة التي رسمتها بعد انقطاع الطرقات الرئيسية التي تربط العاصمة السقطرية بالعديد من مناطق الجزيره باعتبار حديبوه هو المكان الرئيسي الذي تتواجد فيه جميع المراكز الحيوية والخدمية ومن ضمنها الصرح الصحي الوحيد في المحافظة الذي تم إنشاؤه بدعم من الايادي البيضاء الإماراتية.

يذكر أن فريق الجيرو كوبتر يقوم برحلات استطلاعية وانقادية للوصول للمناطق النائية والجبلية المنقطعة وتلمس احتياجات المواطنين وامدادهم بمواد إغاثية وعلاجية.

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وتعاني محافظة سقطرى من تأثيرات عاصفة بافان والتي تسببت في تقطع الطرق.