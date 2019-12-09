شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يبدأ محاكمة 10 صحافيين من المعتقلين في سجون بصنعاء والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019

بدأت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، محاكمة عشرة صحافيين معتقلين في سجون الجماعة منذ سنوات، وسط دعوات للوقوف إلى جانبهم.



والمعتقلون هم: عبد الخالق عمران، أكرم الوليد، الحارث صالح حميد، توفيق المنصوري، هشام أحمد طرطوم، هيثم الشهاب، هشام اليوسفي، عصام بلغيث، حسن عناب، وصلاح القاعدي.

ذكر مصدر قانوني أن محكمة أمن الدولة التابعة لجماعة الحوثيين بصنعاء، عقدت أولى جلساتها في محاكمة 10 صحافيين كانت اعتقلتهم قبل أكثر من أربع سنوات ونصف من اعتقالهم، وعرضتهم للتعذيب المبرح والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية الذي يفترض أن يحصل عليها أي سجين.

وأعلن محامي الدفاع عن الصحافيين، عبدالمجيد صبرة، أن جماعة الحوثي بدأت، الإثنين، محاكمة 10 صحافيين، أغلبهم اعتقلتهم ميليشيات جماعة الحوثي في نيسان/أبريل عام 2015.

وقال صبرة: «تفاجأنا يومنا هذا الإثنين بانعقاد أولى جلسات محاكمة الصحافيين العشرة رغم متابعتنا اليومية للقضية»، في إشارة إلى أن محكمة جماعة الحوثي لم تبلغه سلفاً بانعاقد جلسة المحاكمة، والتي كانت تعتزم عقد الجلسة دون حضور المحامي.

وأضاف في منشور على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه «لولا إصرار الصحافيين على حضوري، كانت سوف تعقد الجلسة من دون حضور محام للدفاع عنهم».

وأكد المحامي أن الصحافيين الذين بدأت جلسة محاكمتهم كشفوا خلال الجلسة «أنهم تعرضوا قبل شهر للضرب المبرح من قبل يحيى سريع، أحد ضباط الأمن السياسي ومسؤول السجن».

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وأضاف صبرة: «أثناء دخولي قاعة الجلسات كانت المحكمة قد واجهتهم بقرار الاتهام ثم شرعت بمواجهتهم بقائمة الأدلة وبعد قراءتها أحالوا الإجابة على محاميهم».

وذكر صبرة أن قاضي المحكمة كان منحازاً لإملاءات جماعة الحوثي، حيث كان «لديه قناعه مسبقة تجاه الصحافيين، وكان يردد كلام النيابة أنهم أعداء لأبناء الشعب لكنه رفض إثبات ذلك الكلام».

وذكر أن الصحافيين الذين شملتهم المحاكمة من قبل محكمة الحوثيين هم «عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، الحارث صالح حميد، توفيق المنصوري، هشام طرموم، هيثم الشهاب، هشام اليوسفي، عصام بلغيث، حسن عناب وصلاح القاعدي».

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين، الإثنين، رفضها مثول الصحافيين أمام محكمة أمن الدولة بالعاصمة صنعاء.

وقالت النقابة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنها «تفاجأت ببدء محاكمة 10 صحافيين مختطفين منذ 4 أعوام أمام محكمة أمن الدولة بعد سلسلة طويلة من الانتهاكات تعرضوا لها».

وأشارت إلى أنها ترفض محاكمة الصحافيين أمام «محكمة غير معنية بقضايا الصحافة والنشر ولا توفر أدنى مستويات المحاكمة العادلة، وأمام قاضي (لم تذكر اسمه) لديه موقف مسبق ومعلن من الصحافيين».

وذكرت أن القاضي «اتهم في جلسة اليوم الصحافيين العشرة بأنهم أعداء الشعب»، حسب محامي الصحافيين الذي حضر الجلسة بالصدفة.

والغريب في الأمر أن جماعة الحوثي عقدت جلسة محاكمة الصحافيين العشرة، بعد أيام فقط من إعلان جماعة الحوثي عن موافقتها على إطلاق سراح الصحافيين العشرة مقابل إطلاق الحكومة الشرعية لعشرة أسرى من أتباع جماعة الحوثي، بينهم إعلاميون حربيون يتبعون قناة المسيرة، لسان حال جماعة الحوثي.