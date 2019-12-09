فرنسا تستضيف مؤتمرًا دوليًا بشأن لبنان الذي يعجز عن تشكيل حكومة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا بشأن لبنان يوم 11 ديسمبر (كانون الأول)، ويهدف المؤتمر إلى دفع بيروت للإسراع بتشكيل حكومة يمكنها تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقالت آنييس فون ديرمول المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية للصحافيين في إفادة يومية مقتضبة عبر الإنترنت: «ينبغي أن يُمكّن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى التشكيل السريع لحكومة فاعلة وذات مصداقية تتخذ القرارات الضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني».

ويعيش لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضدّ السلطة السياسية في البلاد. ونتيجة هذه الاحتجاجات قدّم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري استقالة حكومته بعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات تلبية لمطلب المنتفضين الذين يطالبون بحكومة جديدة مؤلفة من اختصاصيين لا تشوبهم تهم الفساد، ويساهمون في تحسين الظروف الاقتصادية الخطيرة التي يمرّ بها لبنان.

إلاّ أنّ إصرار بعض أطراف السلطة السياسية المتمثلة في رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر والثنائي الشيعي أمل، وحزب الله، على تشكيل حكومة تكنوسياسية، يعرقل حتى اليوم تشكيل حكومة جديدة، ويزيد الأمور تعقيدا في ظل ظروف اقتصادية ومالية خطيرة لم تشهدها البلاد منذ تسعينات القرن الماضي.

وكانت رئاسة الجمهورية في لبنان قد أعلنت، مساء الأحد، تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة بعد «توافق» الطائفة السنية على إعادة تسمية سعد الحريري لهذا المنصب.

وأفاد بيان رسمي بأنه «في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى الاثنين المقبل»، خصوصا بعد إعلان رجل الأعمال سمير الخطيب، الذي تم تداول اسمه في الآونة الأخيرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة، أنّ هناك «توافقا» لدى الطائفة السنية على إعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل الحريري، وطلب سحب تداول اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة وذلك بعد لقائه مفتي الجمهورية، يوم الأحد.