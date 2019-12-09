بريطانيا: المحافظون يعززون تقدمهم .. وجونسون يكافح من أجل كل صوت

لندن ـ وكالات: احتفظ حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون بفارق 9 نقاط مئوية في الصدارة تفصله عن حزب العمال المعارض، حسبما أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز “بي ام جي” للأبحاث لصالح صحيفة “ذي اندبندنت”. وأظهر الاستطلاع حصول حزب المحافظين على 41 بالمئة من الأصوات، بارتفاع يبلغ نقطتين بالمئة مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجراه المركز يوم 30 نوفمبر الماضي، بينما حصل حزب العمال على 32 بالمئة. من جانبه، حرص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تجنب الإجابة على تساؤل عما إذا كان يعتزم الاستقالة إذا ما أخفق حزبه “المحافظون” في الحصول على أغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال جونسون في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز” إنه يكافح من أجل كل صوت. ورغم سؤاله ثلاث مرات عما إذا كان مستعدا للاستقالة في حال خسر الحزب الانتخابات، فإنه لم يقدم إجابة واضحة.

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