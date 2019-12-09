بمشاركة السلطنة .. وزراء خارجية (التعاون) يعقدون اجتماعهم لقمة الرياض

في السياسة 10 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

الرياض ـ وكالات: عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأمانة العامة للمجلس بالرياض أمس اجتماعهم التحضيري لأعمال القمة الخليجية الـ40 التي ستعقد اليوم بالرياض ،ويرأس وفد السلطنة للاجتماع معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية . وبحث المجلس الوزاري الخليجي العديد من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتدارس الوزراء التطورات السياسية والإقليمية والدولية والأوضاع في المنطقة. من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن انعقاد الدورة الأربعين للمجلس الأعلى للتعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض دليل ناصع على حرص القادة الستة على انتظام عقد القمم الخليجية. وأشاد الزياني بالمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهود الحثيثة والمخلصة التي يبذلها قادة دول المجلس، لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في مزيد من التواصل والترابط. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الزياني قوله إن انعقاد الدورة الأربعين للمجلس الأعلى في الرياض اليوم “دليل ناصع على حرص القادة، على انتظام عقد القمم الخليجية، حفاظاً على منظومة مجلس التعاون، التي أكدت الأيام والأحداث بأنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية وفق الأهداف السامية لمجلس التعاون”. وعبر عن أمله في أن” تسفر قرارات قمة قادة دول المجلس بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدما إلى الأمام، وتحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل”. وقال الزياني إن “جدول أعمال القمة الخليجية الأربعين حافل بالعديد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والقانونية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا السياسية الراهنة والمواقف الدولية تجاهها”.