لبنان: تأجيل تسمية رئيس الحكومة وباريس تستضيف مؤتمرا دوليا

في السياسة 10 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

بيروت ـ وكالات: أعلنت الرئاسة اللبنانية مساء أمس الاول تأجيل الاستشارات النيابية الخاصة بتشكيل حكومة جديدة ،والتي كان مقررا لها الاثنين، إلى الـ16من الشهر الجاري. وقال البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ” في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي، ولاسيما ما طرأ منها بعد ظهر امس الاول وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات، وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتملة تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة الاثنين 9 ديسمبر 2019، إلى يوم الاثنين 16 ديسمبر الجاري وفق التوقيت والبرنامج والمواعيد التي نشرت سابقا”،بحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية . كان سمير الخطيب،رجل الاعمال اللبنانى قد سحب ترشحه لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للآنباء.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع يهدف إلى دفع بيروت إلى تشكيل حكومة بسرعة يمكنها استعادة الوضع الاقتصادي في لبنان.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أغنيس فون دير مول: “يجب أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فعالة وذات مصداقية تتخذ القرارات اللازمة لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبي تطلعات الشعب اللبناني”. وأبدى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ارتياحه لانعقاد اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في باريس غدا الأربعاء، متمنيا أن تسفر عنه نتائج عملية، جاء هذا خلال لقاء عون بالمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية. من جانبه، عرض كوبيتش على عون الترتيبات المتخذة لانعقاد الاجتماع، معتبرا أن “الاجتماع سيكون بمثابة إشارة قوية لالتزام دول مجموعة العمل مع لبنان”. وتواصلت في لبنان الاحتجاجات أمس ولليوم الـ 54 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة السياسية. وقطع محتجون في مدينة طرابلس بشمال غرب لبنان أوصال المدينة رغم هطول الأمطار، وأقفلوا معظم الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية.

على صعيد آخر، أعلنت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ندى بستاني أن لبنان لن يشهد أزمة بنزين بعد اليوم . وقالت بستاني ، خلال بدء فض عروض مناقصة استيراد البنزين ، إن أول باخرة بنزين ستصل إلى لبنان بعد 15 يوماً إذا تم تسريع الإجراءات. ووفق موقع “لبنان 24″ الاخباري ، فازت شركة ZR ENERGY بمناقصة استيراد لبنان لمادة البنزين. وشاركت ثلاث شركات بهذه المناقصة التي جرت في مبنى المنشآت النفطية في الحازمية بحضور وزيرة الطاقة.