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سقوط ثلاثة صواريخ على قرية في كركوك

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افاد مصدر امني، الاثنين، بأن ثلاثة صواريخ سقطت على قرية في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على احدى القرى ضمن قضاء داقوق في كركوك، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

 

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفنحت تحقيقا في ملابساته".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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