سقوط ثلاثة صواريخ على قرية في كركوك

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن ثلاثة صواريخ سقطت على قرية في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على احدى القرى ضمن قضاء داقوق في كركوك، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفنحت تحقيقا في ملابساته".