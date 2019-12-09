اتحاد الكرة عن عدم استئناف الدوري: نعي جيدا ماذا نحن فاعلون

2019-12-09 | 21:15
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اصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بياناً بشأن عدم استئناف مباريات الدوري الممتاز في الوقت الحالي.
وذكر الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تابعنا باهتمام بالغ الدعوات المطالبة باستئناف مباريات الدوري الممتاز بعد توقف قسري ألقى بظلاله على المسابقة، واننا إذ نؤكد تضامننا الكبير واللا محدود مع التظاهرات السلمية لشعبنا الأبي ومطالبه الحقة التي تستهدف مستقبل الوطن، فإننا نؤكد اننا نعي جيدا ماذا نحن فاعلون، ولدينا خطط بديلة في حال تأخرت عودة الأمور إلى طبيعتها على وفق الزمن الذي حددناه".
واضاف "سبق وان فاتحنا وزارة الداخلية والجهات الساندة بضرورة توفير الأمن لكل عناوين اللعبة بمختلف مسمياتهم، لذلك نحب أن نطمئن وسطنا الكروي بعناوينه المختلفة على وضعية المسابقة، لاسيما ان منتخبنا الوطني ينتظره استحقاق مهم جدًا، ولابد له أن يكون بأتم الجاهزية للمعترك المونديالي".
يذكر ان نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، يحيى كريم، قد اكد للسومرية نيوز، صعوبة استئناف مباريات الدوري الممتاز في ظل الوضع الراهن.
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