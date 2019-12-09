افاد مصدر امني، الاثنين، بانه تم قطع بداية طريق محور بغداد – كربلاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين احرقوا اطارات في بداية طريق محور بغداد – كربلاء". واضاف المصدر ان "ذلك ادى الى قطع حركة السير في جانبي الطريق".

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