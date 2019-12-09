افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم اعادة فتح طريق بغداد- كربلاء امام حركة السير. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اللجان الشعبية في كربلاء اعادت فتح طريق بغداد - كربلاء امام حركة السير". واضاف ان "الحركة العجلات عادت الى طبيعتها على الطريق".

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