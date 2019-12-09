لجنة التخطيط بالأهلي المصري ترفض طلب فايلر بضم لاعب وسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي المصري برئاسة محسن صالح طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتعاقد مع لاعب وسط مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر بلجنة التخطيط أن المدير الفني طلب تدعيم صفوف الفريق بلاعب جديد، خاصة في ظل إصابة حمدي فتحي وغيابه عن الملاعب فترة لن تقل عن 5 أشهر، وعدم قدرة حسام عاشور على القيام بواجبات مركزه، وعدم تواجد بدائل للثنائي آليو ديانج وعمرو السولية، خاصة وأن غياب أي منهما سواء للإصابة أو الإيقاف سيتسبب في مشكلة للفريق.

وأخطر محسن صالح السويسري فايلر بصعوبة التعاقد مع لاعب في وسط الملعب، نظرًا لأنه لا يجود سوى مقعدين شاغرين فقط في القائمة المحلية، وسيتم التعاقد مع مهاجم ومدافع.

وطلب رئيس لجنة التخطيط من المدير الفني الانتظار حتى عودة كريم نيدفيد إلى الملاعب، خاصة أنه في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، ويجيد اللعب في وسط الملعب، علاوة على إمكانية الاستعانة بأحمد فتحي في المركز ذاته.