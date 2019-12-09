أردوغان VS أوغلو.. الفساد يتكشف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "الفساد" تهمة جاهزة للإطاحة بالخصوم السياسيين سواء كانت صدقا أو تلفيقا، هذا ما يحدث في تركيا.

الرئيس التركي أردوغان يحرك أجهزته للانتقام من صديق الأمس رئيس الوزراء التركي الأسبق داود أوغلو.

أصدر الأوامر لـ"خلق بنك" الحكومي لتجميد أصول جامعة "إسطنبول شهير" التي أسسها داود أوغلو خلال توليه رئاسة الوزراء بين عامي ألفين وأربعة عشر وألفين وستة عشر 2014 و2016، بتهمة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

ليس هذا فحسب، أردوغان اتهم أوغلو بالتحايل على أرض مخصصة لجامعة إسطنبول شهير، فلماذا صمت أردوغان طيلة هذا الوقت على صديقه؟

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رد أوغلو جاء سريعا، دعا أردوغان إلى الكشف عن أصوله المالية، وأصول جميع أفراد أسرته ووزرائه أيضا، ليعرف الشعب من الفاسد الحقيقي.

تصفية حسابات وانتقام الرئيس التركي أردوغان لشيطنة المنشقين عن حزب العدالة والتنمية، خوفا من منافسته على كرسي الحكم والإطالة بحكمه الجائر.

ولكن المعطيات تشير إلى احتدام المواجهات السياسية الأيام المقبلة بين أردوغان ومنافسيه السياسيين من أصدقاء الأمس، في ظل عجز الحزب الحاكم عن إيقاف نزيف الانشقاقات وأزمة اقتصاد خانقة تعصف بالبلاد.