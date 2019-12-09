تركيا تثير التوتر بالبحر المتوسط.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 9 ديسمبر/كانون الأول 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي الشأن السياسي تقرأون: فاينانشال تايمز: مذكرتا السراج وأردوغان توتران "أجواء المتوسط"، مليونية "الزحف الأخضر".. دعوة إخوانية يفضحها وعي السودانيين، قوات روسية تدخل معقلا سابقا لداعش في الرقة السورية، فرنسا تحاكم رفعت الأسد في تهم فساد واختلاسات،الزياني: قمة الرياض توسع التعاون والتكامل الخليجي، ملف سري بشأن صواريخ.

”باتريوت“ بمنزل سارق ”أبل“، سانا مارين.. أصغر رئيسة وزراء بالعالم تقود فنلندا.

وعلى الصعيد الاقتصادي تجدون: بـ2.3 مليار يورو.. خطط أوروبية لإزاحة آسيا عن عرش البطاريات، الإيرادات غير النفطية السعودية تسجل مستوى تاريخيا في 2019، "البيع بالليرة فقط".. نهاية أزمة البنزين في لبنان، "مؤتمر الأصدقاء".. السودان يأمل في تمويل ميزانية 2020، العاهل السعودي يعتمد موازنة 2020 بقيمة تتجاوز التريليون ريال.

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