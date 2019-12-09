"تويتر" يفرض قيودا تحذيرية على حساب الرئاسة السورية

فرض موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الإثنين، قيوداً تحذيرية على حساب الرئاسة السورية، وتم تعليقه بشكل مؤقت.

ويفاجئ الزائر للحساب برسالة تحذيرية جاء فيها "تحذير.. هذا الحساب محظور مؤقتاً، أنت تشاهد هذا التحذير، لأنه استخدم في نشاطات غير طبيعية، هل ما زلت تشاهد هذا الحساب؟".



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وكانت الرئاسة السورية أعلنت في وقت سابق أن موقع "تويتر" أغلق حسابها أثناء بث مقابلة للرئيس بشار الأسد، أجرتها معه قناة "راي نيوز" التي كانت امتنعت عن بث المقابلة، وأوضحت أن الإغلاق جاء بشكل مفاجئ ودون مبرر يذكر.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد أن بلاده ستخرج من الحرب أكثر قوة، مشيراً إلى ما حققه الجيش السوري من تقدم كبير في الحرب ضد الإرهاب.



وقال الأسد، خلال مقابلة مع تلفزيون Rai news 24 الإيطالي: "إن الغزو التركي لبلادنا يتناقض مع مبدأ السيادة السورية"، مؤكداً رفضه أي تفاوض مع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وتابع الرئيس السوري قائلاً: "لن أشعر بالفخر إذا تعين عليّ ذلك يوماً ما؛ بل سأشعر بالاشمئزاز من التعامل مع مثل هذا النوع من الإسلاميين الانتهازيين.. ليسوا مسلمين، بل إسلاميين، وهذا مصطلح آخر، مصطلح سياسي".

