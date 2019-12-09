الجزائر تعطي تعليمات صارمة لتأمين الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 - وكالات

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الاثنين، إنه أعطى تعليمات لكل مكونات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية لتأمين الانتخابات.



وأكد قايد صالح في كلمته التوجيهية التي ألقاها خلال زيارته لقيادة الدرك الوطني، أن تعليماته نصت على التأمين الشامل والكامل لهذه الانتخابات، وفقا لمراسلة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف أن الإجراءات المتخذة خلال هذا الموعد الانتخابي ستمكن المواطنين في كل ربوع الوطن من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جوٍّ من الهدوء.

وشدد على أنه سيتم التصدي، بقوة القانون، لكل من يحاول تعكير صفو هذا الموعد الانتخابي الهام أو التشويش عليه.

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وأشاد الفريق أحمد قايد صالح بسلك الدرك الوطني، الذي يساهم بفعالية في الحفاظ على أمن واستقرار بلادنا، باعتباره همزة وصل واتصال مع الشعب في غاية الأهمية.

وأضاف أن سلك الدرك يقوم بعمله على أكمل وجه لاسيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية، التي يحتك فيها رجال الدرك الوطني يوميا، مع المواطنين.

وأشار إلى أن هذه المهام و تأمين الانتخابات يسيران من خلال التنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية الأخرى، ويستلزم حسب الفريق قايد صالح، اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين التام والشامل لمراكز ومكاتب الانتخاب عبر مختلف مناطق الوطن.

من جانبه، أشاد نائب وزير الدفاع الوطني بأداء المواطنين بالمناطق النائية لواجبهم الانتخابي عبر المكاتب المتنقلة وهذا بفضل حسهم الواعي.

وأشار ذات المسؤول أن عمل المصالح الأمنية وكل مكونات الجيش الوطني الشعبي يندرج في إطار المسؤولية الوطنية الجسيمة التي يعتزون بتحملها، حفاظا على أمن واستقرار البلاد،